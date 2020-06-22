Московский салют 24 июня запустят на час позже

https://static.news.ru/photo/b1c1c8da-edf6-11e9-a74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Московский салют в честь 75-летия Победы начнётся в 23:00. Военные впервые сдвинули мероприятие на час позже, чтобы поздний заход солнца не испортил впечатления зрителям.

Впервые в истории салют начнётся на час позже, — цитирует ТАСС заявление Западного военного округа.

Салют, как и авиационная часть парада Победы, пройдёт повторно. Несмотря на отмену большей части торжеств, 9 мая военные устроили световое представление в Лужниках. Московские власти тогда призвали горожан воздержаться от просмотра салюта вживую, решив до последнего скрывать место его запуска.

Как писал NEWS.ru, торжества в Москве пройдут 24 июня — в день исторического Парада победителей 1945 года. Когда в начале июня президент Владимир Путин заявил о стабилизации обстановки, он первым делом поручил провести парад. За три недели около 20 регионов отказались от проведения массовых мероприятий, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию.