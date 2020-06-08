Московский городской суд признал виновным дизайнера Коновалова

https://static.news.ru/photo/b81c40a6-a986-11ea-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Константин Коновалов Фото: Константин Коновалов/facebook.com

Московский городской суд признал законным штраф дизайнеру Константину Коновалову. Последнего обвинили в нарушении правил проведения митинга.

Постановление Савёловского суда от 25 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Коновалов будет вынужден выплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

По словам представителей суда, он принял участие в массовом публичном мероприятии, которое не было согласовано в установленном законом порядке с московскими властями.

NEWS.ru сообщал, что в феврале 2020 года дизайнера Константина Коновалова повторно признали виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовали на 10 тысяч рублей.