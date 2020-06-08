Московский городской суд признал виновным дизайнера Коновалова

Московский городской суд признал законным штраф дизайнеру Константину Коновалову. Последнего обвинили в нарушении правил проведения митинга.
Постановление Савёловского суда от 25 февраля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения, —
цитируетсообщение «Интерфакс».
Коновалов будет вынужден выплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
По словам представителей суда, он принял участие в массовом публичном мероприятии, которое не было согласовано в установленном законом порядке с московскими властями.
NEWS.ru сообщал, что в феврале 2020 года дизайнера Константина Коновалова повторно признали виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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