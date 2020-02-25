https://static.news.ru/photo/171f8d76-57dc-11ea-b129-fa163e074e61_660.jpg Константин Коновалов Фото: CKonovalov/twitter.com

Дизайнера Константина Коновалова повторно признали виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение вынес Савёловский суд Москвы.

Некоторое время назад дизайнеру уже назначали штраф за данное нарушение, но решение отменил Мосгорсуд, а дело Коновалова направили на новое рассмотрение, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, дизайнер участвовал в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тот причастность к митинговавшим отрицает. По словам Коновалова, он совершал пробежку по Тверской улице и фотографировал «интересные виды», а сотрудники полиции совершенно безосновательно задержали его и поместили в автозак. При этом ему сломали ногу. Дизайнер жаловался на силовиков в СКР, но там их действия сочли правомерными.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР нашёл шесть новых участников акции 27 июля. Их обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии.