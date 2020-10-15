Московских школьников призвали воздержаться от близких контактов

https://static.news.ru/photo/1ad49c5e-0f83-11eb-8c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московским школьникам 6-11 классов, которые в настоящее время учатся в дистанционном формате, на время коронавирусной пандемии стоит отказаться от личных контактов со старшими родственниками и друзьями, учитывая риск заражения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что школьникам также следует избегать посещения общественных мест. По словам Раковой, власти практически в два раза уменьшили нагрузку на школы, отправив детей на дистанционное обучение, ведь учащихся 1-5 классов в городе насчитывается 540 тысяч, а 6-11 классов —500 тысяч. Соответственно, после принятия мер в учебных заведениях появилась возможность рассредоточить ребят по классам и сократить их число контактов между собой.

Но, конечно, мы продолжаем мониторить ситуацию и точечно работать с разными группами риска, — цитирует заместителя мэра ТАСС.

Глава города Сергей Собянин ранее ввёл в городе ряд профилактических мер из-за роста числа заболевших коронавирусом и ожиданий роста простудных заболеваний. Пожилым жителям столицы с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, льготные проездные для этих категорий граждан заблокировали. Всех школьников отправили на каникулы и заблокировали для них с 5 по 18 октября льготные транспортные карты. С 19 октября по 1 ноября школьники 6–11-х классов переходят на дистанционное обучение, к очной учёбе вернутся только ученики 1–5-х классов.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.

Как писал NEWS.ru, учащиеся 6–11-х классов чаще других болели новой коронавирусной инфекцией, сказала Ракова.