Московские власти назвали тех, кто получит машины за вакцинацию

Розыгрыш пяти автомобилей состоялся среди москвичей, сделавших вакцину от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Мероприятие транслировал телеканал «Москва 24».

На машины было 165 090 претендентов, выбор из которых делался московскими властями при помощи генератора случайных чисел и зашифрованных записей. Данные всех кандидатов были проверены в Министерстве здравоохранения.

В прямом эфире телеканала назвали имена и отчества пятерых победителей, а также четыре последних цифры их телефонов. Призы получат Лусина Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна.

Этим людям достанутся новые Renault Logan. Машины будут переданы им по процедуре дарения, а налоги за победителей оплатит организатор розыгрыша. Для получения автомобиля не нужно ничего платить и сообщать банковские данные.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что власти региона намерены повторить розыгрыш квартиры среди людей, сделавших прививку от коронавируса. Она отметила, что среди жителей есть большая заинтересованность в участии в розыгрыше.