https://static.news.ru/photo/ba088296-c99c-11e9-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь Московской автодорожной инспекции Ольга Дыгало рассказала, что ведомство проверяет информацию о проведении эвакуации в зоне платной парковки возле только что установленного знака, запрещающего стоянку и остановку транспорта.

По её словам, был направлен запрос в организацию, занимающуюся установкой знаков в городе, передаёт « Говорит Москва ». Компания должна предоставить данные о дате установки таблички.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники МАДИ эвакуируют машины, припаркованные согласно разметке. Рядом стоит запрещающий знак, который, по данным автора ролика, установили перед тем, как увозить авто. Инцидент произошёл на Олимпийском проспекте.

Как писал News.ru, МАДИ призывает жителей города правильно парковать авто и, уезжая в отпуск, лишний раз удостовериться, что транспортные средства стоят без нарушений ПДД. Также рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ.