Московские власти одобрили идею о вакцинации таксистов без гражданства

https://static.news.ru/photo/5dda79ea-6066-11eb-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы положительно оценили предложение о вакцинации от коронавируса таксистов и курьеров, не имеющих российское гражданство.

Так заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал идею «Яндекса» предоставить возможность получения бесплатной прививки водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.

Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов, — отметил он.

По его словам, в настоящее время в транспортных депо работают шесть мобильных прививочных пунктов, при этом власти готовы организовать вакцинацию и для таксистов всех таксомоторных компаний и курьерских служб.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова рассказала о главных противопоказаниях для вакцинации от COVID-19. По её словам, ими являются ОРЗ, положительный тест на коронавирус, постковидное состояние, наличие антител IgM и тяжёлые заболевания.