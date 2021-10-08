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Московская ОНК: Раковой в камере ИВС показали приёмы ближнего боя

23:50, 08 октября 2021
Московская ОНК: Раковой в камере ИВС показали приёмы ближнего боя Марина Ракова Фото: edu.gov.ru/Russian Look/Global Look Press
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Член московской ОНК Ева Меркачёва заявила, что арестованной экс-замминистра просвещения Марине Раковой несколько часов демонстрировали приёмы ближнего боя. Делала это в камере ИВС ранее судимая сокамерница, отметила правозащитница в Facebook.

Она подчеркнула, что прибывшие впервые заключённые по закону не могут помещаться в камеру с ранее судимыми гражданами.

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке, 38, в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, её сознательно лишали всё это время самого необходимого, и в первую очередь — воды, — говорится в её сообщении.

Меркачёва добавила, что с уголовницей, отсидевшей за решёткой, как она говорила, больше 20 лет за тяжкие преступления, Ракова провела в камере пять часов. Татуированная сокамерница уверяла, что профессионально занимается боксом.

Ранее стало известно, что 7 октября Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря. Также арестован гражданский муж бывшей чиновницы Артур Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве. Ракова является фигурантом уголовного дела по хищению более 50 млн рублей, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

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