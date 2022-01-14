Мошенники воспользовались сайтом-двойником «Яндекса»

Предпринимательница Марина И. из Новосибирска при покупке электрокамина попала на мошенников, использующих сайт-двойник «Яндекса», сообщает «Сиб.фм». Денежный перевод вовремя остановил банк, который обнаружил признаки обмана.

Продавец предложил доставить камин через сервис «Яндекс.Доставка» с помощью безопасной сделки, которая резервирует сумму на карте покупателя, чтобы он мог сначала получить товар и только затем оплачивать. Марина ввела данные корпоративной карты, но перевод не прошёл — его не допустила служба безопасности банка.

После этого женщина заметила, что сайт назывался yandex-do.com и не являлся официальным. В отделе по связям с общественностью компании «Яндекс» сообщили, что их сервис доступен только по адресу dostavka.yandex.ru.

Чтобы обезопасить себя, необходимо тщательно изучать ссылки, по которым рекомендуется перейти: в адресной строке сайта аферистов могут содержаться дополнительные буквы, цифры или символы. Также пристальное внимание стоит обратить на профиль продавца, у которого планируется сделать заказ. Подозрение должен вызвать аккаунт, зарегистрированный недавно, — рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Смоляков.

Ранее начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин предупредил, что мошенники начали пользоваться голосовыми роботами, пытаясь обмануть клиентов банков. Он пояснил, что афера начинается со звонка от якобы банковского робота-помощника.