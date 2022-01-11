В МВД предупредили о новой схеме обмана клиентов банка

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Клиенты банков в последнее время сталкиваются с продвинутой схемой обмана, которую стали использовать телефонные мошенники, заявил начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин. Они прибегли к помощи голосовых роботов, отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Васенин пояснил , что афера начинается со звонка от якобы банковского робота-помощника.

Он сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции, — рассказал специалист.

По его словам, в случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка.

Во время разговора он пытается получить данные абонента, — подчеркнул представитель силового ведомства.

Издание уточняет, что последней известной жертвой данной схемы стала 32-летняя девушка. Она выполнила требования мошенников, взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в ноябре о похожей схеме предупреждал Сбербанк. В кредитной организации пояснили, что звонки из банка всегда совершаются с одного и того же короткого номера, мошенники же чаще используют номера, начинающиеся с +7 495 или +7 499.