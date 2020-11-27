Телефонные мошенники начали использовать роботов-помощников

https://static.news.ru/photo/ad71eb32-30fa-11eb-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники разработали новую схему обмана граждан, задействовав фальшивого робота-помощника, сообщили в Сбербанке.

Если ранее потенциальным жертвам обмана звонили люди, представляющиеся банковскими сотрудниками, теперь граждане могут услышать робота, который сообщает о якобы подозрительных транзакциях и предлагает соединить со «службой безопасности» кредитной организации.

В Сбербанке напомнили, что звонки из банка всегда совершаются с одного и того же короткого номера, мошенники же чаще используют номера, начинающиеся с +7 495 или +7 499.

Напоминаем, вы можете воспользоваться специальной страницей Сбера «Ваша безопасность», если вам или вашим близким звонили или писали мошенники, — говорится в сообщении банка в Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, мошенники придумали ещё одну схему обмана. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории.