Эксперты предупредили о новой схеме банковского мошенничества

https://static.news.ru/photo/74418778-2fba-11eb-8719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последнее время участились случаи банковских мошенничеств, преступники придумали новую схему обмана банковских клиентов.

Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят её на мысль, что прямо сейчас на её имя кто-то пытается получить кредиты, — рассказали РИА Новости в Объединённом кредитном бюро.

После того как клиент банка пообщался с подставным сотрудником бюро кредитных историй, с ним связываются мошенники уже от лица банка и подтверждают информацию о том, что кто-то пытается взять кредит на имя их жертвы. При этом аферисты предлагают способы решения проблемы и пытаются выведать у собеседника его персональную информацию, в том числе коды подтверждения банковских операций из СМС, а также предлагают взять в банке «зеркальный кредит», чтобы помешать выдуманным мошенникам оформить его на себя, а затем погасить задолженность переводом на другой банковский счёт.

Естественно, счёт принадлежит самим мошенникам, — отмечают специалисты.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили информацию о том, что в последнее время заметно выросло число банковских мошенничеств. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отмечает, что преступники используют различные схемы для незаконного обогащения за счёт банковских клиентов: добывают персональные данные, «продают» кредитные истории и т. д.

Одной из самых частых схем обмана он назвал предложение платных услуг по улучшению кредитной истории. Люди платят от 30 тысяч до 300 тысяч рублей якобы за чистку кредитной истории, но по факту они просто теряют деньги.

Специалисты отмечают, что верить таким звонкам ни в коем случае нельзя. Выявить мошенников несложно: бюро кредитных историй не связывается с гражданами по телефону.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роскачестве дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в Telegram.