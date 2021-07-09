Мошенники позвонили ветерану, которого Путин укрыл плащом на параде

Полиция разыскивает мошенников, которые снова пытались обмануть ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Это тот самый 96-летний мужчина, которого президент России Владимир Путин укрывал плащом на параде Победы. Об этом сообщает KP.RU.

По данным полиции, 7 июля ветерану позвонила женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она сообщила, что Пронину нужно заплатить штраф в размере 145 тысяч рублей и связаться с неким Иваном Дёминым. Он позвонил тому самому мужчине, который сказал, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50 процентов.

Ветерану предложили перевести 75 тысяч рублей на электронную почту «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой. Пронин не стал этого делать и подал заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Прошлый горький опыт научил его не доверять людям, которые звонят и просят перевести деньги, — говорится в материале.

Доверчивый ветеран уже становился жертвой мошенников. Тогда он отдал им все свои сбережения. После того как история попала в СМИ, злоумышленников нашли.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей. Количество подобных преступлений по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тысяч.