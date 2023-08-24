Мосгорсуд смягчил приговор осужденным за вымогательство у Канделаки

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Московский городской суд смягчил приговор бывшим администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве у журналистки Тины Канделаки, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Обвиняемым снизили срок наказания с восьми до семи лет колонии строгого режима. Штрафы и арест на деньги осужденных были отменены.

24 августа 2023 года Московский городской суд изменил приговор Хамовнического районного суда города Москвы в отношении администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle, осужденных за вымогательство, — говорится в сообщении.

Администраторы каналов Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко были приговорены к восьми годам лишения свободы в конце мая 2023 года. Их признали виновными в вымогательстве в размере 470 тысяч рублей. Пострадавшими были признаны журналистка Тина Канделаки и ее муж Василий Бровко, который занимает должность директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех».

Как сообщалось ранее, Мосгорсуд утвердил приговор бывшему муниципальному депутату Кетеван Хараидзе. Ее обвиняли в вымогательстве у Андрея Степанова, являющегося представителем компании-застройщика. По версии обвинения, Хараидзе вымогала у Степанова 15 млн рублей, угрожая сорвать строительство элитного жилого комплекса.