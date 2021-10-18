Мосгорсуд рассмотрит жалобу Кокорина о компенсации пострадавшему водителю

Мосгорсуд 6 декабря рассмотрит жалобу футболиста Александра Кокорина на решение суда о компенсации морального вреда водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку, который пострадал в резонансной драке со спортсменом и его друзьями в октябре 2018 года. Жалобы от других ответчиков в инстанцию не поступали, сообщили ТАСС в Савёловском суде Москвы.

В иске Соловчук просил взыскать по 250 тысяч рублей с Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого. Все они участвовали в драке, в которой пострадал водитель. Истец также просил выплатить 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью. 23 июня Савёловский суд Москвы частично удовлетворил требования Соловчука и взыскал с участников драки по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что другой участник драки, футболист Павел Мамаев готов возместить Соловчуку моральный вред в размере 10 тысяч рублей, а также заплатить 1800 рублей за медицинские расходы из-за полученной травмы.

В октябре 2018 года Мамаев, Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. В потасовках пострадал водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук. Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».