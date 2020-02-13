https://static.news.ru/photo/ce16adb4-4e6f-11ea-aaed-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Московский городской суд признал законным условный срок, который московский студент Егор Жуков получил за «призывы к экстремизму» на своём YouTube-канале.

Приговор от 6 декабря 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — цитирует решение суда «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в декабре Кунцевский суд приговорил Жукова к трём годам лишения свободы условно, а также запретил администрировать сайты и заниматься видеоблогингом. Судья согласился с доводами следствия, что высказывания Жукова об акциях протеста являлись призывами к насильственному свержению власти в России.

Студента ВШЭ арестовали летом 2019-го за участие в массовых беспорядках: Жуков выходил на митинги за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но СК возбудил новое дело — о призывах к экстремизму.