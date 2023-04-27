Моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь с родными

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Моряки пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes вышли на связь с родными, сообщила ТАСС жена капитана судна Надежда Расина. По ее словам, на моряков напали в территориальных водах Йемена, однако они смогли укрыться на территории вод Эритреи.

Наших рябят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо, — сказала она.

Прогулочное судно 17 апреля вышло из порта Джизан в направлении порта Джибути. На борту находился экипаж из трех россиян и одного гражданина Египта. После вечернего сеанса связи, в час ночи 18 апреля, яхта перестала выходить на связь.

Об исчезновении судна стало известно 20 апреля. Тогда Расина заявила, что поиски моряков затягиваются из-за бюрократической волокиты. Она уточнила, что Саудовская Аравия была намерена помочь в поисках, но «по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже». Женщина обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках.