Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/abbb0c52-c465-11eb-8edd-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagam.com

Зюзинский суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — сказала пресс-секретарь Мария Ерохина.

Административный протокол в отношении музыканта составили в МВД: полицейские усмотрели в двух его песнях «Розовое вино — 2» и Family пропаганду наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Изначально Моргенштерна привлекли как физическое лицо, но впоследствии статус изменили на индивидуального предпринимателя: как ИП рэперу грозило до 100 тысяч рублей.

Сегодня на заседание музыкант приехал на суперкаре за 15 млн рублей в сопровождении своей девушки и нескольких охранников.