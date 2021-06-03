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Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков

15:11, 03 июня 2021
Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagam.com

Зюзинский суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — сказала пресс-секретарь Мария Ерохина.

Административный протокол в отношении музыканта составили в МВД: полицейские усмотрели в двух его песнях «Розовое вино — 2» и Family пропаганду наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Изначально Моргенштерна привлекли как физическое лицо, но впоследствии статус изменили на индивидуального предпринимателя: как ИП рэперу грозило до 100 тысяч рублей.

Сегодня на заседание музыкант приехал на суперкаре за 15 млн рублей в сопровождении своей девушки и нескольких охранников.

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