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Судьбы сотен тысяч: почему так важен мораторий на депортацию

21:37, 15 июня 2021
NEWS.ru

Мигранты смогут остаться в России до осени. Владимир Путин продлил мораторий на депортацию до 30 сентября включительно. Решение президента стало подарком для гастарбайтеров, у которых заканчивался трудовой патент. Прежний срок истекал 15 июня. За несколько недель до оглашения указа через миграционные центры прошли сотни тысяч человек. Люди были вынуждены сутками ждать своей очереди. Подробности — в материале NEWS.ru.

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