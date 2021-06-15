Судьбы сотен тысяч: почему так важен мораторий на депортацию

Мигранты смогут остаться в России до осени. Владимир Путин продлил мораторий на депортацию до 30 сентября включительно. Решение президента стало подарком для гастарбайтеров, у которых заканчивался трудовой патент. Прежний срок истекал 15 июня. За несколько недель до оглашения указа через миграционные центры прошли сотни тысяч человек. Люди были вынуждены сутками ждать своей очереди. Подробности — в материале
Мигранты смогут остаться в России до осени. Владимир Путин продлил мораторий на депортацию до 30 сентября включительно. Решение президента стало подарком для гастарбайтеров, у которых заканчивался трудовой патент. Прежний срок истекал 15 июня. За несколько недель до оглашения указа через миграционные центры прошли сотни тысяч человек. Люди были вынуждены сутками ждать своей очереди. Подробности — в материале