Судьбы сотен тысяч: почему так важен мораторий на депортацию

Люди стали меньше смотреть профессиональное порно. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего в мире агрегатора видео для взрослых. По оценкам специалистов, это стало тенденцией: пользователи всё чаще предпочитают любительские видео. Число запросов на такие съёмки за прошлый год выросло на 108%. Популярность соцсети OnlyFans, которая специализируется на непрофессиональном контенте, подскочила в пять раз. Кроме того, вырос запрос на «живое» общение и флирт через веб-камеры. Только в России число нелегальных студий за два года выросло в разы. Но что скрывается за глянцевой обложкой вебкам-работы? Чем жертвуют девушки ради «лёгких» денег? Эксклюзивное интервью с вебкам-моделью и неприятная изнанка этого бизнеса — в специальном репортаже NEWS.ru.