Момент падения девочки в ресторане Петербурга попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Момент падения девочки в ресторане Санкт-Петербурга на проспекте Сизова попал на видео. На кадрах, которыми поделился «360», видно, как один из гостей несколько раз подкидывает семилетнюю именинницу. Ему не удается вовремя поймать девочку, и она падает на пол.

Как уточняет издание, судя по записи, ребенок сразу теряет сознание, ее пытаются поднять и привести в чувства. После произошедшего пострадавшая была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости, ушибленную рану затылка и другие травмы.

В пресс-службе прокуратуры Приморского района Северной столицы рассказали, что ход проверки поставлен на контроль ведомства. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию во время празднования своего дня рождения после танца с гостем в ресторане. Из-за падения пострадавшая пробила голову.

До этого в Курортном районе Санкт-Петербурга 10-летняя школьница проломила голову, катаясь по лестнице после празднования своего дня рождения. Мать пострадавшей рассказала, что девочка спускалась со второго этажа, съезжая по перилам, и в какой-то момент сорвалась в лестничный пролет, сильно ударившись при этом головой.