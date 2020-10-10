Молодой заключённый сбежал из колонии-поселения в Иркутской области

https://static.news.ru/photo/2b481786-0c55-11eb-839f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Иркутской области организовала поиски 26-летнего Дениса Чернышова, который сбежал из колонии-поселения № 20 города Усть-Кута.

О побеге заключённого, оказавшегося в колонии за совершение особо тяжкого преступления, стало известно 10 октября во время вечерней поверки. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУМВД.

Отмечается, что место отбывания наказания мужчина покинул в кроссовках и зимнем спортивном костюме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 сентября дагестанским силовикам удалось поймать всех преступников, которые сбежали из колонии строгого режима № 2 в посёлке Шамхал. Побег состоялся вечером 22 сентября. Преступники смогли выбраться из колонии по туннелю.