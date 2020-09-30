Задержаны шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключённых

https://static.news.ru/photo/19d7a616-0312-11eb-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дагестанским силовикам удалось поймать всех преступников, которые сбежали из колонии строгого режима № 2 в посёлке Шамхал. Об этом сообщило МВД республики в Instagram.

Сотрудники уголовного розыска показали фото и видео операции по захвату беглецов.

Шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии, — отметили в МВД Дагестана.

Побег состоялся вечером 22 сентября. Преступники смогли выбраться из колонии № 2 в посёлке Шамхал по туннелю. Нажмудин Ахмеднабиев и Рашид Аминов сидели за убийство, а остальные — за преступления, связанные с наркотиками.

Вместе с Ахмеднабиевым и Аминовым силовики задержали Шамиля Бойматова, Ахмадрасула Машрабова, Магди Мириева и Магомеда Абдулкадирова.

СК Дагестана после побега заключённых возбудил дело о халатности. По обвинению в превышении должностных полномочий задержан мастер производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2.

Как писал NEWS.ru, ранее в Дагестане шестеро школьников избили одноклассника-инвалида. По данному факту полицейские проводят проверку.