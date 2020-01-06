https://static.news.ru/photo/11b0190e-3226-11ea-ad21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 9 января и до самого утра на территории Москвы и Московской области ожидаются смешанные осадки и гололедица. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального МЧС.

Осадки, местами налипающий снег, гололедица на дорогах в области ожидаются с полуночи. На территории города указанные погодные условия можно будет наблюдать с 03:00 мск. Обстановка в Москве и в регионе предположительно изменится в 11:00.

До пятницы в столице синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с гололедицей. Также предупреждения действуют из-за налипания мокрого снега и гололёда — в Москве с 03:00 до 13:00 четверга, а в Подмосковье — с 00:00 до 10:00 четверга, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ранее писал NEWS.ru, в первый рабочий день 2020 года, 9 января, на территории Москвы ожидается мокрый снег, порывистый ветер, небольшая оттепель и гололедица.

Специалисты прогнозируют, что накануне тёплый атмосферный фронт переместится, в связи с чем скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду. В дальнейшем ветер также будет порывистым, а температура станет повышаться.

Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.