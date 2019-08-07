https://static.news.ru/photo/7016b05e-b8e9-11e9-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Самарин/АГН «Москва»

В течение последних трёх месяцев жители столицы более 83 тысяч раз обращались в офисы «Мои документы» за социальными услугами. Пять из них оказались наиболее востребованными.

Так, первое место по количеству обращений заняла услуга по изменению данных для получения мер социальной поддержки. Свыше 29,5 тысячи человек подали обращения по этому вопросу.

Далее следует подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми — 10,7 тысячи запросов. Более 8,7 тысячи раз в «Мои документы» обращались за бесплатными санаторно-курортными путёвками федеральные льготники, среди которых участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, ветераны боевых действий, блокадники.

Четвёртой стала услуга «Предоставление бесплатной санаторно-курортной путёвки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы» — более 7,6 тысячи человек пришли за ней в центры.

Топ-5 обращений закрывает услуга, связанная с присвоением звания «Ветеран труда» (свыше 4,5 тысячи граждан), сообщает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, специалисты центров госуслуг «Мои документы» проведут с 5 по 9 августа в Москве бесплатные мастер-классы и семинары по бизнесу, садоводству и компьютерной грамотности.