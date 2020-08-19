Многодетного вдовца обвинили в истязании детей и домогательствах к дочери

https://static.news.ru/photo/90dbc658-e219-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет России начал расследование в отношении 34-летнего жителя столицы, который один воспитывает детей после того, как его жена умерла. Мужчину подозревают в том, что он на протяжении шести лет издевался над своими 14-летней и семилетней дочками, а также девятилетним сыном. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Мария Карьгина.

По её словам 12 августа на допросе стало известно, что будучи пьяным отец всячески издевался над своими детьми, постоянно бил их по голове и применял другие физические наказания. Это доставляло дочерям и сыну не только физические, но и психологические травмы. Однако против мужчины сейчас заведено ещё одно уголовное дело. На этот раз по статье 117 УК РФ «Истязание». Сейчас он находится под стражей в московском СИЗО № 1.

Расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1986 года рождения. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы, — цитирует Карьгину телеканал «360».

При этом первое дело о сексуальных домогательствах к старшей дочери в отношении 34-летнего москвича завели в апреле 2020 года.

Соседи по разному говорят о мужчине и его семье. По мнению одной из живущих рядом женщины, многодетная семья казалась благополучной. Молодые муж и жена и их трое детей вызывали умиление, а отцу удалось с достоинством справиться с трагедией и не бросить на произвол судьбы своих наследников.

Восемь лет их знаю. Очень добрый был, очень любил свою жену и детей. Дочку любил. Я ни разу не видела, чтобы он плохо относился. Они часто к нам ходили. Он как ребенок играл с детьми. Он их сильно любил, — рассказала соседка.

Она заверила журналистов, что никогда не видела на детях следов побоев, синяков или царапин, а ребята всегда нормально выглядели и были хорошо одеты.

При этом близко общавшаяся с семьёй знакомая, живущая на одной лестничной клетке с дядей детей, утверждает, что всё было совсем не так.

Дети и жена всегда его боялись. Слова против не говорили. Что он ни скажет, всегда соглашались, — утверждает знакомая.

При этом при людях отец семейства всегда вёл себя «как одуванчик». Смерть его жены при этом кажется знакомой и вовсе странной. Она ушла из жизни в 2019 году, а супруг на похоронах заявил, что женщина сама задохнулась в подушке. Близкая к семье дама также утверждает, что старшая дочь часто убегала из дома, а о мужчине, который, как уверена собеседница не является её биологическим отцом, она старалась молчать. При этом у младших побоев она тоже не замечала, а вот старшую видела в синяках.

Видела два раза. Не то что ссадина — под глазом был большой синяк и на плече, — отметила она.

Задержанный за домогательства отец семейства вину не признаёт. Дети после его взятия под стражу оказались сначала в реабилитационном центре, затем в детском доме. По словам знакомой, дядя хотел опекунство над ними оформить, но ему отказали. Сейчас дальнейшая судьба троих детей пока не понятна, следователи продолжают выяснять все подробности дела.

Как писал NEWS.ru, против американского актёра и обладателя премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-мл. выдвинули новые обвинения в изнасиловании.