Многодетная россиянка признана самой красивой в мире

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Давыдова одержала победу на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Она признана самой красивой замужней женщиной в мире. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По итогам конкурсной программы 29-летняя мать троих детей сумела опередить конкуренток из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

По словам Давыдовой, для участия в конкурсе её подтолкнуло желание представлять свою страну в благотворительных и экологических международных проектах.

Ксения Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей — четырёх и двух лет. Также она является организатором благотворительного проекта помощи семьям с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Также она является амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Санкт-Петербурга.

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