Кто такая Аля Саламова, завоевавшая титул «Мисс Москва — 2021»

30 июня в столичном театре Et Cetera состоялся финал 25-го конкурса «Мисс Москва — 2021». Шоу вела Оксана Воеводина, получившая титул в 2015-м. В этот раз заветную корону завоевала 23-летняя Аля Саламова. Ей удалось обойти свыше 30 претенденток. NEWS.ru разбирался, чем известна новая первая красавица мегаполиса и почему она стала лучшей.

Победительницу выбирали в режиме онлайн. Голосование шло с 26 по 30 июня. В нём приняли участие свыше 20 тысяч человек. Первой вице-мисс стала Алёна Пантелеева, второй — Ирина Пенягина, третьей — Ангелина Хохлова. В конкурсе принимали участие девушки в возрасте от 18 до 32 лет.

На конкурсе «Мисс Москва — 2021» девушкам пригодились не только внешние данные, но и начитанность. Им предстояло ответить на вопросы из истории освоения космоса: «Что сказал Юрий Гагарин перед полётом в космос?», «Какая планета самая большая?», «Сколько раз первый космонавт облетел Землю?», «Был ли человек на Марсе?». Не обошлось без романтики — Алёне Пантелеевой прямо на сцене молодой человек сделал предложение руки и сердца. На что та ответила согласием.

Саламова в беседе с KP.RU призналась, что мечтала об участии в конкурсе красоты с детства, наблюдая за старшей сестрой, — «видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья».

И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю, — отметила Саламова.

Девушка добавила, что хочет выиграть конкурс «Краса России», а потом попытаться завоевать титул «Мисс Вселенная». Кроме того, она собирается выучить английский язык.

До этого Саламова завоевала титул «Мисс Рублёвская красавица». Она планирует получить высшее образование, добиться успеха в профессии и заняться бизнесом в бьюти-сфере, а также больше путешествовать, передаёт издание Cosmopolitan. Портал StarHit отметил , что Саламова не раскрывает детали личной жизни, а также рода деятельности вне моделинга.

Пользователи Интернета сравнили Алю с супругой экс-президента США Дональда Трампа — Меланией Трамп. Личный аккаунт в Instagram, например, Саламова ведёт не очень активно, опубликовав в нём лишь несколько снимков.