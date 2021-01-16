«Много народу и море цветов»: Садальский рассказал о прощании с Грачевским

Актёр Станислав Садальский рассказал, как прошла церемония прощания с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским, скончавшимся от коронавируса.
По мнению артиста, прощание с режиссёром прошло на достойном уровне.
Народу много. Море цветов. Куча телеграмм с соболезнованиями, которые все зачитывались. Десятки выступающих, — написал в Instagram Садальский.
Он добавил, что ему очень понравилось, как вёл церемонию Владимир Долинский, друг покойного Бориса Грачевского.
Что теперь говорить, каким Боря был и как все любили его и его «Ералаш», если ему не давали денег снимать этот самый «Ералаш». Не давали жить и работать, — отметил Садальский.
В московском Доме кино 17 января
Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.