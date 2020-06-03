Многие жители центра Москвы уехали из дома во время пандемии

https://static.news.ru/photo/da4f7474-a5b0-11ea-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский центр урбанистки совместно с ТАСС и аналитической компанией Habidatum провёл исследование состояния районов столицы в период пандемии коронавируса. Эксперты выяснили, что многие жители центра города предпочли уехать на дачу.

Исследователи использовали данные сотовых операторов, передаёт ТАСС. Значительно сокращение населения было зафиксировано перед началом карантинных мер и в первые дни их действия. Одновременно выросло население районов Новой Москвы, где расположены дачи.

Наибольшее снижение численности жителей зафиксировано в Тверском районе (42,4%), на Арбате (42,3%) и Якиманке (35,2%). Кроме того, уехали жители районов, в которых находятся крупные вузы или места жительства мигрантов — Капотни, Раменок и Тропарёво-Никулино. Меньше всего жителей потерял район Некрасовка: его покинули только 6,6% населения.

Подобное распределение по районам Москвы объясняется несколькими факторами. К примеру, это более высокий уровень доходов жителей центра, которые имеют загородные дома, <...> а также значительные накопления для жизни за городом. Также доля жителей, занятых в отраслях, которые наиболее адаптированы к удалённой работе, в центре выше, чем в периферийных районах Москвы, — отметил представитель Московского центра урбанистки.

Как писал NEWS.ru, требования по изоляции, дистанцированию, цифровые пропуска и другие меры противодействия эпидемии начали появляться в регионах России с конца марта. К июню многие субъекты РФ стали смягчать ограничения.