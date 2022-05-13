МК: Кремль решил возродить пионерию «Московский Комсомолец»: Путин поддержал идею о возрождении пионерии, об этом объявят 19 мая

Фото Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России собираются создать аналог пионерского движения СССР, сообщает «МК». Об этом могут объявить 19 мая, на «Большом школьном пикнике», куда съедутся более тысячи детей из 85 регионов страны. Инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин, утверждает издание.

Нужно сделать не забюрокраченным образом, чтобы сверху не было навязано. Это должно идти изнутри, снизу, а задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать, — приводит издание слова президента, сказанные ещё в апреле.

Источники «МК» указывают, что рекомендации, разоcланные Министерством просвещения Российской Федерации, фигурируют в проекте возрождения аналога пионерии. По словам собеcедников газеты, ностальгию по пионерскому детству испытывают многие взрослые россияне, поэтому идея создания аналогичной организации вряд ли встретит сопротивление у родитeлей.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы».