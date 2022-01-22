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Мизулина предложила добавлять баллы ЕГЭ детям за позитивные посты

22:39, 23 января 2022
Мизулина предложила добавлять баллы ЕГЭ детям за позитивные посты Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой добавлять школьникам баллы ЕГЭ при поступлении за позитивный контент в Сети. Речь идёт о постах в социальных сетях, которые несут общественную пользу. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Если ребёнок находит время на то, чтобы вести блог о своём регионе, городе, рассказывает о культуре своего народа или о Великой Отечественной войне, то почему не поощрять эту деятельность?поделилась Мизулина.

При этом она отметила, что детей нужно «вытаскивать из виртуального мира», но добавила, что большинство уже там. По словам Мизулиной, школьникам уже предоставляют дополнительные баллы за участие в волонтёрской работе.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета убрала свои фотографии в дорогой одежде с главной страницы в Instagram. Дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной убрала все снимки в раздел «Фото». Многие пользователи отметили, что она таким образом пытается избежать критики в свой адрес.

Впервые на стоимость одежды Мизулиной обратили внимание после её призывов начать проверку в отношении рэп-исполнителя Моргенштерна, так как, по её мнению, певец занимается пропагандой наркотиков.

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