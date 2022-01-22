Мизулина предложила добавлять баллы ЕГЭ детям за позитивные посты
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:39, 23 января 2022
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой добавлять школьникам баллы ЕГЭ при поступлении за позитивный контент в Сети. Речь идёт о постах в социальных сетях, которые несут общественную пользу. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Если ребёнок находит время на то, чтобы вести блог о своём регионе, городе, рассказывает о культуре своего народа или о Великой Отечественной войне, то почему не поощрять эту деятельность? — поделилась Мизулина.
При этом она отметила, что детей нужно «вытаскивать из виртуального мира», но добавила, что большинство уже там. По словам Мизулиной, школьникам уже предоставляют дополнительные баллы за участие в волонтёрской работе.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета убрала свои фотографии в дорогой одежде с главной страницы в Instagram. Дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной убрала все снимки в раздел «Фото». Многие пользователи отметили, что она таким образом пытается избежать критики в свой адрес.
Впервые на стоимость одежды Мизулиной обратили внимание после её призывов начать проверку в отношении рэп-исполнителя Моргенштерна, так как, по её мнению, певец занимается пропагандой наркотиков.