Митрополит РПЦ посоветовал воздержаться от крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/3f2ba3be-57f8-11eb-965e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Во время пандемии, когда у многих людей организм ослаблен в результате перенесённой болезни, лучше воздержаться от погружения в прорубь на Крещение. Такого мнения придерживается глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Священнослужитель напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам. Он добавил, что сам в этом году решил не окунаться в прорубь.

Митрополит также сообщил, что во время празднования Крещения храмы будут традиционно раздавать святую воду. При этом он напомнил прихожанам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию во время посещения церквей.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в пользе крещенских купаний для души и тела. По его мнению, при погружении в холодную воду более вероятно заболеть воспалением лёгких, чем обогатиться духовно. При этом он добавил, что уважительно относится к тем, кто соблюдает данную традицию.