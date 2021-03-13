Митрополит РПЦ допустил запрет Библии в Европе

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Современная гендерная идеология может привести к запрету Библии в Европе. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, европейская идеология становится антирелигиозной, запрещаются постулаты, незыблемые для верующего человека.

Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

По словам митрополита, поменять пол нельзя ни с духовной точки зрения, ни с биологической. Операция всего лишь придаёт человеку внешнее сходство с противоположным полом. Однако мужчина не может превратиться в полноценную женщину и наоборот.

Священник заявил, что гендерная идеология является идеологией обмана, на которой строится индустрия по перемене пола, пропаганда в СМИ и дискриминация людей, придерживающихся традиционных ценностей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Европе появились гендерно нейтральные игральные карты. Их придумала жительница Нидерландов, возмущённая тем, что короли в колоде ценятся выше дам. Она заменила валетов, дам и королей на бронзовые и серебряные карты и уже продала около полутора тысяч таких колод.