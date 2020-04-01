https://static.news.ru/photo/4db8642a-73f2-11ea-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Медики в России за сутки проводят 36 тысяч анализов на выявление коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тысяч проб, — сказал Мишустин, уточнив, что делается 36 тысяч анализов.

По состоянию на среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерло. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, в период самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции не стоит гулять с детьми по улицам, свежий воздух детям можно обеспечить с помощью аккуратного проветривания комнат в квартире или в доме.