https://static.news.ru/photo/5b0ec17c-48c4-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом КоАП, являются непосильными.

По его словам, власти ещё не добились роста зарплат в стране для оплаты таких штрафов.

При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей, для многих это просто непосильно, — сказал Мишустин.

Он также отметил, что введение любых новых штрафов необходимо рассматривать с учётом платёжеспособности населения.

Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя новый проект Кодекса об административных правонарушениях, заявил, что этот документ возбуждает ненависть к законотворчеству.