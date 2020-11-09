Мишустин призвал модернизировать лаборатории для диагностики коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d7e9056-2299-11eb-8f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что лаборатории для диагностики COVID-19 нуждаются в модернизации.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. По его словам, ситуация с коронавирусом в России показывает, что диагностику этого и других инфекционных заболеваний нужно проводить в более сжатые сроки, а также указывает на необходимость «прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране» и уже опираясь на эти данные принимать эффективные профилактические меры.

Для этого необходимо провести модернизацию лабораторий, — пояснил премьер-министр.

Мишустин сообщил, что на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора российское правительство выделяет более 800 млн рублей. Оборудование будет использоваться для диагностики коронавируса и других заболеваний, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачей необходимо избавить от лишних бюрократических процедур, поэтому необходимо продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.