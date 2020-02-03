https://static.news.ru/photo/62d19062-4665-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, хотя вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предлагали вовсе отменить его в 2020 году. По данным организаторов, из 4 тыс. зарегистрированных участников порядка 500 — иностранцы, из них половина — из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Предлагаю не отменить, а перенести форум на другие сроки, — цитирует ТАСС Мишустина.

На встрече с вице-премьерами он предложил также рассмотреть вопрос компенсации убытков, которые в связи с этим понесут организаторы форума.

Российский инвестиционный форум планировался в Сочи с 12 по 14 февраля. В какое время он состоится, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план борьбы с распространением коронавируса. На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабинета сообщил, что в России сейчас имеются все необходимые лекарства и средства защиты. Следить, чтобы люди были ими полностью обеспечены, а цены в аптеках оставались на прежнем уровне, поручено Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору. Также Мишустин добавил, что все заражённые коронавирусом изолированы, врачи оказывают им необходимую помощь.