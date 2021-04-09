Мишустин потребовал активнее вакцинировать пожилых россиян

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Темпы вакцинации от коронавируса для пожилых россиян следует нарастить. Важно сделать для них этот процесс доступным и удобным, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

При необходимости нужно организовать выезд специалистов на дом, так как у людей в возрасте не всегда есть возможность самостоятельно добраться до поликлиник и пунктов вакцинации.

Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он подчеркнул, что бросать пожилых людей нельзя, потому что они крайне уязвимы перед инфекцией. Главам регионов он рекомендовал применять индивидуальный подход и организовать процесс так, чтобы в каждой ситуации найти оптимальное решение.

Кроме этого, как писал NEWS.ru, Мишустин отметил, что каждая из трёх разработанных в России вакцин от коронавируса доказала свою эффективность. Премьер-министр напомнил, что две из них уже выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, а одна готовится к вводу в гражданский оборот.