Мишустин поручил проверить контракт на строительство космодрома Восточный

https://static.news.ru/photo/4b67634c-5cc7-11eb-a1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Правительство России поручило проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом заявил Мишустин.

Такое распоряжение премьер дал Казначейству России. Оно должно «обеспечить проведение проверок информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объёме работ, услуг), содержащихся в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств» подрядчиков.

При этом Роскосмос должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства.

Как писал NEWS.ru, госкомпании с 17 января будут ежегодно отчитываться, насколько удачно они справляются с поставленными целями. Отчёт корпораций также должен будет содержать план мероприятий, которые были проведены для достижения поставленных целей.

Всю перечисленную информацию компании будут обязаны включать в головной отчёт. Но при этом не разрешается открывать сведения, представляющие государственную тайну. Закрытой также может оставаться служебная информация, публикация которой может навлечь санкции иностранных государств.