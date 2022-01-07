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Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе

11:42, 08 января 2022
Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 1 февраля представить программу развития среднего профессионального образования на Северном Кавказе до 2030 года. На её реализацию выделят 11,08 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Минпросвещения совместно с руководством регионов Северного Кавказа обязано до 1 февраля представить в правительство комплексную программу развития среднего профессионального образования СКФО до 2030 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что источники финансирования программы определят до 1 июня 2022 года.

Ранее Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма». В неё входят три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Все они относятся к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

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