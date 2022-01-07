Мишустин поручил подготовить программу развития СПО на Северном Кавказе

Фото: Russian Government/Global Look Press

МВД РФ разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации. Также в проект войдут сведения о хранении, передаче, об учёте и уничтожении биологического материала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД пояснили, что документ разрабатывается для исполнения законодательства и учёта всех поправок. Там также уточнили, что состав и порядок выполнения закона будет определён уже после того, как проект окончательно...