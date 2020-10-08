Мишустин попрекнул министров за неисполнение президентских поручений

https://static.news.ru/photo/be4ef88c-0954-11eb-be26-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства попрекнул министров за неисполнение президентских указов в области физкультуры и спорта.

По его словам, российский лидер Владимир Путин указал на неисполнение некоторых его поручений, а именно по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. В частности, правительство до сих пор не исполнило поручение о возвращении тренерам статуса педагога.

Премьер считает недопустимым доводить ситуацию до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства.

В связи с этим он напомнил министрам, что необходимо соблюдать сроки исполнения поручений президента вне зависимости от того, когда они были даны.

Прошу Министерство спорта, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент, — цитирует «Интерфакс» слова Мишустина.

Глава государства 6 октября провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором поручил кабмину проработать стратегию развития физкультуры и спорта в стране, рассчитанную на десять лет, и принять её до конца текущего года, писал NEWS.ru.