Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил положительный результат своего теста на наличие коронавируса.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо, — написал он в Facebook. Проценко также отметил, что он находится в...