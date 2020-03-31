Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Пётр Кучеренко и Сергей Люлин назначены заместителями министра науки и высшего образования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Назначить Кучеренко Петра Александровича заместителем Министра науки и высшего образования РФ. Назначить Люлина Сергея Владимировича заместителем Министра науки и высшего образования РФ,— говорится в распоряжениях.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мишустин назначил Андрея Омельчука заместителем главы Минобрнауки. До этого чиновник руководил департаментом экономической политики министерства, писал NEWS.ru.

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