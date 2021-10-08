Миронов призвал ввести госмонополию на алкоголь после массового отравления

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов считает, что государство должно полностью монополизировать рынок производства этилового спирта. Так он отреагировал на случай массового отравления контрафактным алкоголем в оренбургской области, в результате которого умерло 26 человек. Об этом политик написал в Twitter.

Сколько можно травить наших граждан ядовитым пойлом? В Оренбуржье от суррогатного алкоголя умерли 26 человек. Пора принимать наше предложение о госмонополии на оборот и производство этилового спирта. Из-за контрафакта страна теряет миллиарды рублей и сотни человеческих жизней, - пишет Миронов.

Напомним, по данному факту задержаны шесть человек. Это 29-летний житель Орска, которого следствие считает организатором нелегального производства и сбыта суррогата, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли более сотни бутылок с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта, подозреваемые в причастности к организации производства и распространения смертельного напитка. Трое из них уже арестованы. Всего возбуждено шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.

Погибшие и пострадавшие в основном являются жителями Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.

Напомним, в Оренбургской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек. Ещё 28 находятся в больницах. В Минздраве региона рассказали, что в настоящее время с пострадавшими работают наиболее опытные реаниматологи и наркологи. Медики делают всё возможное, чтобы спасти их жизни. Со складов и магазинов региона изъято около двух тысяч бутылок. В ряде из них обнаружен метанол.