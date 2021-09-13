Миронов предложил отправить в отставку глав Минфина и ЦБ

Партия «Справедливая Россия - За правду» выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов, передаёт ТАСС.

Наша социалистическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» начинает сбор подписей за отставку министра финансов [Антона] Силуанова. Потому что не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено, — цитирует его агентство.

Миронов напомнил, что по Конституции пенсии должны индексироваться не реже раза в год. Это касается и выплат работающим пенсионерам.

При этом, по словам парламентария, президент страны Владимир Путин дважды давал соответствующие поручения правительству, но Силуанов их игнорирует, пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Миронов считает, что из-за этого государство «задолжало» пенсионерам 1,5 трлн рублей.

Если этот господин (Силуанов - NEWS.ru) называет пенсию некой компенсацией за потерю работы, а не заработанными деньгами, ему не место в правительстве, — уверен Миронов.

Кроме того, эсеры также выступают за отставку главы ЦБ, Набиуллиной из-за очередного повышения ключевой ставки. Из-за этого в стране растут цены, считают в партии.

Ранее Миронов предложил упростить назначение выплат от ПФР предпенсионерам. Речь идёт о тех, кто может досрочно выйти на пенсию, если службы занятости не могут предложить им работу, говорится в заявлении на сайте партии.