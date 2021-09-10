Миронов предложил назначение выплат предпенсионерам

Лидер справоросов Сергей Миронов предложил упростить назначение выплат от ПФР предпенсионерам. Речь идёт о тех, кто может досрочно выйти на пенсию, если службы занятости не могут предложить им работу, говорится в заявлении на сайте партии.

Условием назначения пенсии является трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщина. Глава «Справедливой России» уточнил, что назначаются такие выплаты за два года до наступления пенсионного возраста.

Эти правила нужно упрощать. Наше предложение такое: необходимый трудовой стаж нужно снизить до 15 лет и для мужчин, и для женщин. При этом возраст выхода на пенсию вернуть на прежний уровень — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, — говорится в сообщении.

Миронов считает, что именно предпенсионеры сейчас являются самой уязвимой категорией граждан, так как часто теряют работу вследствие пандемии.

Ранее сообщалось, что россияне, которые находятся в предпенсионном возрасте, имеют право на определённые льготы и гарантии. Предпенсионеров могут освободить от уплаты одного из имущественных или земельных налогов, а также они могут рассчитывать на то, что их устроят на работу.