Минздрав: вакцинация в России приостановлена только среди взрослых

Вакцинация населения приостановлена из-за коронавируса только среди взрослых, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, решение о приостановке вакцинации детей будут принимать власти регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки,
Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднёв сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Он отметил, что в стране после эпидемии нужно будет пересмотреть саму систему иммунопрофилактики ввиду того, что вирусы становятся наибольшей проблемой для человека.
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