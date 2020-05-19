Минздрав: вакцинация в России приостановлена только среди взрослых

https://static.news.ru/photo/aa2579aa-99b8-11ea-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация населения приостановлена из-за коронавируса только среди взрослых, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, решение о приостановке вакцинации детей будут принимать власти регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднёв сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Он отметил, что в стране после эпидемии нужно будет пересмотреть саму систему иммунопрофилактики ввиду того, что вирусы становятся наибольшей проблемой для человека.