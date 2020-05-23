Минздрав рассказал о страховых выплатах для заразившихся врачей

Российские медработники, заразившиеся коронавирусом на службе, уже получают страховые выплаты, заявили в Минздраве.
Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырёх дней, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В министерстве добавили, что дополнительные страховые гарантии получают и водители автомобилей скорой помощи, заболевшие COVID-19.
Как писал NEWS.ru, более 344 тысячи россиян заразились коронавирусом за два месяца эпидемии в стране. Количество заражённых выросло на 8,6 тысячи за последние сутки. Более 3,5 тысячи пациентов погибли.