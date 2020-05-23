Общество

Минздрав рассказал о страховых выплатах для заразившихся врачей

15:45, 24 мая 2020

Российские медработники, заразившиеся коронавирусом на службе, уже получают страховые выплаты, заявили в Минздраве.

Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырёх дней, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве добавили, что дополнительные страховые гарантии получают и водители автомобилей скорой помощи, заболевшие COVID-19.

Как писал NEWS.ru, более 344 тысячи россиян заразились коронавирусом за два месяца эпидемии в стране. Количество заражённых выросло на 8,6 тысячи за последние сутки. Более 3,5 тысячи пациентов погибли.


 

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