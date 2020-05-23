Минздрав рассказал о страховых выплатах для заразившихся врачей

Профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт признал неразумным решение властей стран ввести режим самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, введённые из-за COVID-19 ограничения вызовут во много раз больше смертей, чем сам вирус.

Не думаю, что эта блокировка спасла жизни. Думаю, что она могла стоить жизни. Она спасла несколько жизней в связи с ДТП и тому подобным, но социальный ущерб — домашнее насилие,...