Минздрав: почти 40% населения РФ привили от гриппа

https://static.news.ru/photo/bd82ad2c-27fe-11eb-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 40% населения РФ уже привились от гриппа. Вакцинацию планируется закончить до конца ноября 2020 года, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. По его словам, препараты поступают в субъекты чётко по графику.

Он отметил, что северным регионам отправили лекарство в первую очередь, так как этого требуют погодные условия, — граждане должны получить вакцину раньше. Он добавил, что субъекты на юге РФ получат всё необходимое немного позже, в ноябре, что позволит сформироваться более длительному иммунитету и обеспечит в том числе защиту от инфекции весной, передаёт телеканал «Россия 24». Мурашко также заявил, что пациентов с пневмониями в России в сравнении с прошлым годом стало больше.

Чиновник отметил, что в период пандемии COVID-19 людям нужна особая защита, и призвал делать прививку от пневмококка, которая действует несколько лет. По его мнению, она позволит организму мобилизовать дополнительные силы.

Ещё одной формой защиты в период пандемии коронавируса он назвал вакцинацию от гриппа. Кроме того, он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее главврач ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы, которые позволят снизить риск заболевания пневмонией. При этом доктор подчеркнул, что его рекомендации относятся как к пневмонии, провоцируемой COVID-19, так и к другим видам вирусных заболеваний.

Речь идёт прежде всего о вакцине от гриппа. Многие высказывают сомнения об эффективности прививок от гриппа, но врач напомнил, что любая вакцина не гарантирует 100% защищённости от болезни, но значительно снижает риск её появления и развития, писал NEWS.ru.