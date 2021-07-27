Минздрав одобрил совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Министерство здравоохранения РФ одобрило исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых, — отмечается в документе.

Также из него следует, что в исследовании примут участие 150 пациентов. Клинические испытания до 2 марта 2022 года должны пройти в пяти медицинских организациях.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения выдало российской компании Biocad разрешение на проведение испытаний собственной вакцины от коронавируса. Это следует из государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований, опубликованного на сайте Росздравнадзора. Клинические испытания рекомбинантной векторной вакцины будут проводиться для оценки её безопасности и иммуногенности.