Минздрав Новосибирской области счёл необоснованной жалобу врачей

Работники скорой помощи Ордынского района Новосибирской области, которые на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом, не работали с заражёнными пациентами. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения.
По информации пресс-службы регионального правительства, в апреле там не было официально зарегистрировано ни одного случая инфицирования, поэтому выплаты медикам не полагаются.
При этом с начала мая в Ордынском районе подтверждено только два случая коронавирусной инфекции. За транспортировку этих пациентов бригады скорой помощи получат выплаты в полном объёме вместе с зарплатой за май,
Ранее работники скорой записали видеообращение, в котором пожаловались, что им не заплатили за работу с больными, диагноз которых подтвердился уже после транспортировки.
Как писал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом.
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