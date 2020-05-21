Минздрав Новосибирской области счёл необоснованной жалобу врачей

https://static.news.ru/photo/34181934-c907-11e9-8b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Работники скорой помощи Ордынского района Новосибирской области, которые на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом, не работали с заражёнными пациентами. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации пресс-службы регионального правительства, в апреле там не было официально зарегистрировано ни одного случая инфицирования, поэтому выплаты медикам не полагаются.

При этом с начала мая в Ордынском районе подтверждено только два случая коронавирусной инфекции. За транспортировку этих пациентов бригады скорой помощи получат выплаты в полном объёме вместе с зарплатой за май, передаёт Telegram-канал «Подъём!».

Ранее работники скорой записали видеообращение, в котором пожаловались, что им не заплатили за работу с больными, диагноз которых подтвердился уже после транспортировки.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом.